Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

РИАМО - 25 ноя. Российские военные «Восточной» группировки пресекли две попытки ротации ВСУ и сорвали выдвижени пехотной группы на Южнодонецком направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
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