Нимайер: ФРГ выгодно запустить поставки газа по "Севпотоку", но цены вырастут

Германии было бы выгодно поддержать возможный запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке трубопровода "Северный поток - 2", однако участие американских инвесторов приведет к росту цен на газ в ЕС.
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