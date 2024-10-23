Акции McDonald's упали из-за вспышки отравлений гамбургерами

Акции McDonald's снизились на 7% в пост-торгах во вторник после сообщения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о вспышке инфекции кишечной палочки, связанной с бургерами Quarter Pounder, что привело к 10 госпитализациям и одной смерти.
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