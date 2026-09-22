Financial Times: Власти Британской Колумбии подали иск на OpenAI

Власти Британской Колумбии подали иск против OpenAI в Сан-Франциско. Компания не сообщила полиции о подозрительном аккаунте в ChatGPT, что способствовало массовой стрельбе в Тамблер-Ридж 10 февраля, когда погибло девять человек.
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