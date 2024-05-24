🍓Узнали, сколько стоит клубника на рынках Симферополя Средняя цена за килограмм клубники — от 250 до 400 рублей.
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🍓Узнали, сколько стоит клубника на рынках Симферополя Средняя цена за килограмм клубники — от 250 до 400 рублей.