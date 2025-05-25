Волна похищений криптоинвесторов вызвала панику на рынке цифровых валют

www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer На крипторынке начался крупный передел богатства, и этот процесс пошел вовсе не с подачи владельцев бирж, где торгуют токенами, его начала организованная преступность.
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