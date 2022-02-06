Western Union прекратит переводы внутри России

Решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций. Американская компания Western Union, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества, с 1 апреля отказывается проводить операции внутри России.
Решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций. Американская компания Western Union, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества, с 1 апреля отказывается проводить операции внутри России.
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