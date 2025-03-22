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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бэкстрем о рекорде Гретцки: «Всегда говорил, что если кто-то и может его побить, то это Овечкин. Он всегда был отличным снайпером, не хватает 7 голов, чтобы стать величайшим»

Российский капитан «Кэпиталс» забил 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и уступает только Уэйну Гретцки (894) по этому показателю.

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