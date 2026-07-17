Последний родстер Bugatti Mistral ознаменовал прощание с мотором W16 (но есть нюанс!)[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Родстер Bugatti W16 Mistral был представлен на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич в августе 2022 года и пошел в производство в начале 2024-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии