Последний родстер Bugatti Mistral ознаменовал прощание с мотором W16 (но есть нюанс!)[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Родстер Bugatti W16 Mistral был представлен на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич в августе 2022 года и пошел в производство в начале 2024-го.