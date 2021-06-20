Красная шапочка не подвела - она пошла против тусовки

Любопытно, однакоКрасная шапочка не подвела - она пошла против тусовки Известная актриса и телеведущая Яна Поплавская написала в соцсети пост «о лживой социально-толерантной мерзости».Вернуться к статье319НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрА ЛопатинаБраво! Полностью поддерживаю! Нормальному, культурному человеку вся эта новомодная мерзость просто не может не быть противна. Толерантность, в медицинском его понимании как несопротивление вирусу, ведет к смерти как индивида, так и общества.ГусЕнаА чего это нам писать? Наведите порядок у себя. Не Золотухин ли на старости лет бегал по женам, как козел? Не Любимов ли интриги разводил? И яйцы в брусчатке не простые зрители прибивали, а может лицемерный Михалков со своим Сибирским Цирюльников за бюджетные деньги...Филя-румын со своим гомосексуализмом....НКНаталья КлимоваТак Золотухин по бабам бегал!И как может одна женщина навести порядок во всей богемной тусовке?!А вот мы все можем,элементарно:просто не посещая новомодные зрелища.Голосование рублем самое действенное средство!!!ГусЕнаВ МХАТе на Бузову пришли же 50%...по 100 000 билет. На кого и для кого они " творят"?SamariumСейчас все наше общество, да и не только наше, стараются превратить в грандиозную помойку...Все человеческие отношения превратить в скотские...Убрать институт семьи, как скрепу общества и внушить людям чуждые для них понятия....Кто этим занимается и с какой целью ??? Умный поймет и не примет , дуракам и так сойдет...Игорь КузнецовЛично я не хочу возвращаться в общество ханжей, которые такими были "на людях", а втихаря творили чёрт знает что. При этом, следует отметить, что антонимом именно медицинского термина «толерантность» является не агрессивность, а резистентность(иммунитет). Резистентность от лат. «resistentia» – сопротивление, противодействие, синоним сопротивляемость. Если общество будет "привито" от этого "вируса", то у него будет иммунитет. Пусть эти "меньшинства" изгаляются как хотят, пока будет модно ходить на такие постановки - "заражение" общества будет продолжаться.МЛМила ЛиковаВы находились в обществе "ханжей, которые творили чёрт знает что"? Ну вам не повезло! Не надо всех под одну гребёнку...Игорь КузнецовЯ находился в разных социальных группах, начинал учеником шофёра, хотя отец ведущий инженер ЦКБ был, но нет, сам хотел всего достичь. Потом срочная служба в ГСВГ, вечерний институт, работа в ЦКБ, в институте, выезд на "шабашку" летом - мосты и коровники строили... Так что я не "белоручка", при этом был на дачах "слуг народа" - дружил с их детьми. Было с чем сравнивать. Ну и Съезды в Кремлёвском Дворце комсомольцев - мы были дружинниками и нам поручили там порядок поддерживать. Видел как питались "слуги народа", которые уже в конце 80-х занялись бизнесом.МЛМила ЛиковаНу и чем таким они могли питаться? Я жила в глубокой провинции, на юге, но и у нас икра красная (в баночках от детского питания по 200гр.) постоянно была, колбаса отличная московская и сырокопчённая, творог домашний (сейчас такого нет нигде), козий сыр-брынза, мясные запечённые копченые рулеты -- всё это нерегулярно, но купить можно. Я сейчас красную икру реже ем, чем тогда, хотя живу неплохо! И 2-й секретарь горкома жил в одном доме с моим дядей, только кабинет полагался дополнительно. Ничего особенного у городской верхушки не было, кроме пайков и волги служебной!НКНаталья КлимоваА я не знаю,в каком ханженском обществе вы росли.Например,моя семья,предки мои с лицедеями близко не общались.И людей нетрадиционной ориентации точно не было!Прадеды и деды до преклонных лет бегали по бабам,женщины замуж выходили,детей рожали...Да и среди друзей семьи не наблюдалось извращений!У родителей были в более близких друзьях две пары.Среди них были интересные отношения,но дядя Петя точно не спал с дядей Витей!!!ГусЕна" пайки"!ГусЕнаМы все росли в ханженском обществе-Зыкина нам пела про Волгу, а сама с Брежневой за брюликами недуром бегала...МЛМила ЛиковаДа, всего лишь пайки! И это не массажные кресла в BMV!ГусЕнаМассажное кресло стоит 16 000 в машину. Не потянете?:)))Александр ПудовкинКонечно, понимаю Яна и стопроцентно поддерживаю Ваше негодование. Не обращайте внимания на идиотов, держитесь, вы, далеко, не единственный человек с нормальными взглядами на жизнь. Жаль, что власть так вяло реагирует на всю эту гадость.Владимир ЛомакинМеня не устраивает, что мы опять поговорим, поахаем, и будем дальше сидеть на жопе ровно. Для начала Яне, как вполне деятельному человеку, надо написать заяву полиционерам об угрозах детям. Вычислить интернетных уродов дело двух минут. А дальше извлечь их из-за компов пинками, заковать в наручники, и явить перед обществом в их жалком виде, чтобы остальным неповадно было. Одну уже арестовали в Белоруссии за угрозы семьям белорусских ментов. Сейчас её отец весь в соплях умоляет о пощаде. Надо было раньше воспитанием дочурки заниматься, теперь его сопли ни о чём. И так должно быть с каждым уродом. Власть не туда свою энергию направила, бегает за безобидным Платошкиным, а пидорасы уже открыто проявляют экстремизм. Да и "диаспоры" уже вконец обнаглели, атакуют отделы полиции, и никто их не арестовывает. Давно пора власть применить.Игорь КузнецовПоддерживаю в плане найти и публично пусть скажут то, что говорили по телефону. Дальше суд и статья УК РФ - угроза жизни человека. Относительно Платошкина - не призывал бы публично в инете идти на Кремль и силой захватывать власть, так пусть бы и высказывался за "новый социализм". Дали срок условно, сразу поумнел, раскаялся, понимает - есть закон, нарушит ещё раз - срок приплюсуют и точно на зону.Владимир ЛомакинА если подробнее, то Платошкин призывал не к захвату власти, а к ПЕРЕХВАТУ, в случае её захвата Навальным. Разница видна? Это аналог октября после февраля в 17-м году. Смысл совсем другой, не так ли?Игорь КузнецовВладимир, Платошкин хотел перехватить лидерство у Навального пока тот, фактически, себя дискредитировал. Почему бы и нет? Но... просто почитайте его слова: "В сентябре, по информации Платошкина, ждать нам досрочных выборов в Госдуму. А на декабрь запланированы выборы президента". В своем Twitter он так и написал: "Всем быть готовыми". Особое огорчение новому социалисту доставляло то, что из-за ограничительных мер невозможно было проводить митинги. Как только ограничения чуть ослабили, Платошкин придумал, что 24 июня всем несогласным нужно выйти на улицы. "По домам сейчас отсиживаться просто преступно".Владимир ЛомакинВсё верно, всем надо быть готовыми к белорусскому сценарию. Выборы уже заранее признаны на Западе "неправильными", а дальше должны выступить навальнисты с попыткой захвата власти. Если Кремль даст слабину, и сдаст страну прозападным майданщикам, мы должны быть готовы этих майданщиков поставить на место, но только в случае, если Кремль самоустранится и попытается сдать страну. Всё просто.Игорь КузнецовС такой постановкой вопроса я согласен. Но не с призывами насильственного захвата власти. Как проголосуют избиратели, так и будет. Если победят социал-демократы, что маловероятно без их обединения, тогда пусть принимают законы они. О КПРФ и ЛДПР просто можно забыть. Они сами по себе и ни с кем не захотят объединяться. Наберут свои 10-12% каждая партия и будут получать за каждого депутата ГД РФ из бюджета "партийные" выплаты.ГусЕнаТолько наш Лосракин за Плутошку. А вот Филю -румына он в упор не замечает. Близок он ему по дкху...Игорь КузнецовПро "Филю-румына" я понял, он для меня не значит ничто. "Плутошка", к сожалению, тоже "скомканая бумажка". А вот кто такой "Лосракин" - не знаю.Лариса ГолубицкаяМолодец Яна!!!!!!!!!ЭЭльвираДа, Яна молодец!!!Светлана РыбчинскаяУмница!!!Низкий поклон и уважение!!!avershin1947mailru АвершинНе перевились на Руси нормальные женщина! Слава и почёт им!Семен СеменычМолодец!!! Точно и хлестко! Всем бы актерам иметь такое мнение!!!НКНаталья КлимоваДа,женщина молодец!Но почему мы все терпим подобное?Ведь приведенные ей примеры новомодных постановок существуют,их посещают,смотрят?В залах всем все нравиться?!Если я хочу увидеть голое красивое тело,лучше пойду в стриптиз-клуб,например.А платить приличные деньги и чувствовать себя оплеванным?Это диагноз,психиатрический, зрителей.Как то,в старших классах школы,мою дочь с одноклассниками повели на новомодную постановку 'Ромео и Джульетты".По рассказам дочки было очень смешно,потом противно...В итоге,многие из подростков встали и демонстративно вышли.Видимо,не одни они.Этого спектакля на афишах давно нет.Вот так решаются проблемы в Ростове.Ирина Серафимова (Микова)Но ведь в некоторых театрах билеты стоят очень немало, и ходят на эти отвратные спектакли вовсе не маргиналы, а вполне себе состоявшийся и состоятельных люди. Вот что страшно.Игорь КузнецовЭто "тусовка" или "богема". Так было и будет, к сожалению. Именно потому, что наиболее активные в бизнесе люди, как правило, не разбираются в искусстве. Женятся на смазливых девочек, которые, как правило, далеки от понимания прекрасного - "гламур" просто несовместим с подлинными ценностями.Комментировать
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