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Какой сигнал науке дает новая стратегия технологического развития

Какой сигнал науке дает новая стратегия технологического развития

Один из них заключается в том, что санкции Запада — это надолго. В «условиях мобилизационного режима» России необходима перестройка системы управления в области науки, технологии, технологического предпринимательства.

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