Шавуот без чиновников: божественное откровение цифровой эры

Когда электроника работает лучше бюрократов: как трехдневное отсутствие 440 тысяч госслужащих стало идеальной рекламой искусственного интеллектаВ истории государства Израиль бывали разные откровения, но немногие из них столь отчетливо указывали путь в будущее, как недавний праздник Шавуот .
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