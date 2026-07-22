«Это грозная сила». Посол России никому не советует вступать в конфронтацию с белорусской армией

Посол России Борис Грызлов никому не советует вступать в конфронтацию с белорусской армией. Об этом говорится в комментарии посла России в Беларуси Бориса Грызлова в связи с ситуацией на западных границах Союзного государства, сообщает БЕЛТА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)