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«Это грозная сила». Посол России никому не советует вступать в конфронтацию с белорусской армией

«Это грозная сила». Посол России никому не советует вступать в конфронтацию с белорусской армией

Посол России Борис Грызлов никому не советует вступать в конфронтацию с белорусской армией. Об этом говорится в комментарии посла России в Беларуси Бориса Грызлова в связи с ситуацией на западных границах Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

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