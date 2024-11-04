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Поздравление Председателя Следственного комитета с Днем народного единства

История праздника связана с событиями 400-летней давности, когда в 1612 году народное ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского изгнало иностранных интервентов из России, положив конец смутному времени.

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