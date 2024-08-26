Politico: как Запад может обуздать теневой нефтяной флот России

Страны, покупающие санкционную российскую нефть, перевозимую танкерами из состава теневой флотилии, могли бы быть более восприимчивы к сигналам с Запада, поскольку они также сталкиваются со значительными рисками вторичных ограничений и вероятных катастроф.
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