Украинская энергетика: мрачный прогноз и необъяснимые странности

На Украину снова вернулись беды, о которых там уже успели позабыть – графики повсеместных веерных отключений электроэнергии, а также и регулярные аварийные отключения, в ходе которых свет всем подряд гасят без всякого предупреждения и на неопределенный срок.
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