В Китае обнаружено яйцо динозавра с зародышем внутри

Яйцо динозавра с сохранившимся внутри эмбрионом обнаружили ученые в округе Ганьчжоу КНР. Яйцо миллионы лет назад снесла самка птицеподобного беззубого динозавра из группы теропод – овирапторозавра, – сообщается на сайте Бирмингемского университета.
Яйцо динозавра с сохранившимся внутри эмбрионом обнаружили ученые в округе Ганьчжоу КНР. Яйцо миллионы лет назад снесла самка птицеподобного беззубого динозавра из группы теропод – овирапторозавра, – сообщается на сайте Бирмингемского университета.
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