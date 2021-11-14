Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2», считает депутат парламента Германии, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Оплачивать счета за газ и страдать
Комментарии
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Виктор Сотников
Не подохнут, раньше, совсем не так давно укросракие скакуны жили в хибарах-мазанках из соломы и глины, под соломенными крышами и о газе, и о электричестве даже не слышали и ничего.
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8 час.
alik3456
А кто сказал что хохлов куда то пустят? Задача хохланд тихонько тявкать иногда скулить и ебло раскрывать и хрюкать на россию.
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6 час.
Томара Тычкова
России надо прекратить подачу газа через гнилую трубу на враждебной нам украине, если европейцы не желают сертифицировать северный поток. Не нужен им российский газ, пусть ищут других поставщиков. А Миллер сможет заработать свои миллтарды и в другом месте, например в Китае.
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5 час.
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