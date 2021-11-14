Оплачивать счета за газ и страдать

Виктор Сотников Не подохнут, раньше, совсем не так давно укросракие скакуны жили в хибарах-мазанках из соломы и глины, под соломенными крышами и о газе, и о электричестве даже не слышали и ничего.

alik3456 А кто сказал что хохлов куда то пустят? Задача хохланд тихонько тявкать иногда скулить и ебло раскрывать и хрюкать на россию.