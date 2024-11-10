А на ринге кипят нешуточные страсти: каждый новый бой вызывает шквал эмоций зрителей 🔥💪👏 Бокс — это зрелищный спорт, недаром он так популярен во всем мире!.
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А на ринге кипят нешуточные страсти: каждый новый бой вызывает шквал эмоций зрителей 🔥💪👏 Бокс — это зрелищный спорт, недаром он так популярен во всем мире!.