В Вашингтоне задержали свыше 180 участников протеста в защиту абортов

В Twitter полиции Капитолия уточняется, что задержан 181 человек. Напомним, что 24 июня верховный суд Соединенных Штатов отменил постановление 1973 года, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на прерывание беременности.
В Twitter полиции Капитолия уточняется, что задержан 181 человек. Напомним, что 24 июня верховный суд Соединенных Штатов отменил постановление 1973 года, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на прерывание беременности.
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