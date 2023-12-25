CS: найден мертвым египетский журналист, обнаруживший виллу тещи Зеленского

Издание ClearstoryNews сообщает на своем сайте со ссылкой на Elmostaqbal.com, что в Хургаде при странных обстоятельствах погиб журналист Мохаммед Аль-Алави, который расследовал покупку тещей президента Украины Владимира Зеленского виллы на побережье Красного моря в Египте за 5 млн долларов.
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