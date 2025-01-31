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И снова толпа иноземцев против одного: Русский парень решил заступиться за девушку и поплатился за это

И снова толпа иноземцев против одного: Русский парень решил заступиться за девушку и поплатился за это

Avia.pro - СМИ 26 января около шести часов вечера на рынке в районе улицы Кирова в городе Артём произошла сцена, которая напоминает сюжет из криминального триллера.

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Комментарии
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Ч
Чак
Этого &quot;женатого иноземца&quot; посадить надолго, а потом выслать в родной кишлак.
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13 мин.
Варлам Устрялов
мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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10 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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9 мин.
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