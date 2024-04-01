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Закон, порядок, государство

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В Республике Алтай прошёл автопробег «Ребенок - главный пассажир!»

На протяжении двух недель сотрудниками Госавтоинспекции проводился комплекс профилактических мероприятий, направленный на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, который завершился автопробегом.

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