В Якутии инспекторы ДПС помогли пожилой паре, чей автомобиль съехал с дороги

Вечером 2 января во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции по Мегино-Кангаласскому району Республики Саха (Якутия) командир отделения ДПС лейтенант полиции Анатолий Павлов и госинспектор дорожного надзора старший лейтенант полиции Айсен Пахомов на 40-м км автодороги «Мюрю» заметили автомашину «Toyota Succeed», которая съехала с проезжей части дороги.