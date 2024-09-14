Ипотеку не одобрили – из-за чего могут не дать кредит в сентябре 2024 года Евгения КомароваПо данным Национального бюро кредитных историй, в июле текущего года более половины заявок на ипотеку были отклонены банками.
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