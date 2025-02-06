Ученые из Квинсленда предупредили об опасном вирусе, грозящем новой пандемией

В США случайно обнаружили новый потенциально опасный для человечества вирус. Он принадлежит к той же группе, что и смертоносные нипах (Nipah) и хендра (Hendra), которые способны вызывать катастрофические вспышки заболеваемости.
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