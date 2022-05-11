В Дзержинске создали масштабные граффити, посвященные Дню Победы

В Дзержинске в преддверии Дня Победы завершили работу над масштабными граффити. Изображение посвящено военнослужащим, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто в настоящее время задействован в спецоперации на территории Украины.
В Дзержинске в преддверии Дня Победы завершили работу над масштабными граффити. Изображение посвящено военнослужащим, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто в настоящее время задействован в спецоперации на территории Украины.
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