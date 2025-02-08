ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ ! ПОДДЕРЖИ РОССИЮ!

Александр Рожков

Интересно радостные вы наши. Понаставили мне минусиков несогласные, но ни у кого умишка то не хватило возразить на мой комментарий? Чего не понравилось? Что я упомянул о вывезенных за кордон миллиардах зеленых, нашими успешнейшими? Это вы приняли, как упрек себе любимым? А то, что я защитил внешнюю политику СССР и одобрил помощь, оказанную СССР, народам, боровшимся с колониализмом и освободившимся от зависимости Запада, это вам не в жилу? Что вас радует? Что автор вам говорит, что у нас руководство не чешется, пока жареный петух не клюнет? Это вас радует? Что враги нам нужны? Да. С такими жизнерадостными нам еще долго радоваться так, как мы до сих пор радуемся.