Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

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ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ ! ПОДДЕРЖИ РОССИЮ!

ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ ! ПОДДЕРЖИ РОССИЮ!

Автора не нашла.   Было это на КОНТе:                                                         Nikolino Balanchak, но почему-то мало блогеров посмотрело.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Поддерживаю! Такую информацию надо сохранять в отдельной папке!
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7 час.
Александр Рожков
Интересно радостные вы наши. Понаставили мне минусиков несогласные, но ни у кого умишка то не хватило возразить на мой комментарий? Чего не понравилось? Что я упомянул о вывезенных за кордон миллиардах зеленых, нашими успешнейшими? Это вы приняли, как упрек себе любимым? А то, что я защитил внешнюю политику СССР и одобрил помощь, оказанную СССР, народам, боровшимся с колониализмом и освободившимся от зависимости Запада, это вам не в жилу? Что вас радует? Что автор вам говорит, что у нас руководство не чешется, пока жареный петух не клюнет? Это  вас радует? Что враги нам нужны? Да. С такими жизнерадостными нам еще долго радоваться так, как мы до сих пор радуемся.
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7 час.
Татьяна Ивановская
Написана правда!
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3 час.
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