Больше 50% российских импортеров сталкиваются с проблемами с расчетами в валюте

Опрос Центра по внешней торговле при Минпромторге (ЦВТ) показал, что 52% российских импортеров испытывали трудности с трансграничными расчетами в иностранной валюте в 2023 году, это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с результатами опроса.