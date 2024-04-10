НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    А Киргизия своего слова не имеет? Слушает Латвию?))Киргизия приостан...
  • Ливень
    задавить этого австрийского финансового паразита и выпереть из РоссииRaiffeisen отложи...
  • Ливень
    это тлять связано с тем что налоговая окуевает выставляя все налоги автоматом, без каких то оснований... любое поступ...Рекордные 190 тыс...

Больше 50% российских импортеров сталкиваются с проблемами с расчетами в валюте

Больше 50% российских импортеров сталкиваются с проблемами с расчетами в валюте

Опрос Центра по внешней торговле при Минпромторге (ЦВТ) показал, что 52% российских импортеров испытывали трудности с трансграничными расчетами в иностранной валюте в 2023 году, это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с результатами опроса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх