СК: Бывшего адвоката Пашаева задержали в Москве, он подозревается в крупном мошенничестве

Юрист обманул мужа блогера Блиновской, полагают следователиОфициальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что военные следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
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