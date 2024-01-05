Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 5 января 🌧🌧 В Симферополе +10 и дождь В Севастополе +11 и ливни В Евпатории +11 и ливни В Джанкое +11 и ливни В Ялте +12 и дождь В Алуште +11 и небольшой дождь В Керчи +10 и ливни В Армянске +10 и дождь В Бахчисарае +10 и дождь В Феодосии +12 и ливни В Судаке +11 и ливень Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.