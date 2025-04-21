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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индзаги о поражении «Интера»: «Сезон не заканчивается в Болонье. Мы должны принять все, даже пропущенный гол. Игроки поймут, что нужно реагировать и защищаться лучше»

Миланцы проиграли «Болонье» (0:1) в матче 33-го тура Серии А. Победный гол ударом ножницами через себя на 94-й минуте забил Риккардо Орсолини.

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