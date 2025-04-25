Путин и Уиткофф обсуждали возможность возобновления переговоров РФ и Украины

25 апреля президент России Владимир Путин проводил обсуждение с спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, в том числе касающееся возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.
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