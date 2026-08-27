Невролог Лавренова: радикальная смена режима ребенка создает эффект джетлага

С началом учебного года не нужно пытаться резко и радикально перестроить режим ребенка. Особенно следует избегать изнурительных тренировок и лишения дневного сна ради раннего засыпания, а также резких подъемов в 7 утра.
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