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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Канчельскис: «Батраков – пример для наших игроков. Он будет играть в ЛЧ, а мог бы чахнуть в РПЛ. Кто говорит, что российская лига сильнее турецкой, не разбирается в футболе»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе  Алексея Батракова в «Галатасарай».

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