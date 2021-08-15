Карлос Сайнс-старший о редком посещении Гран-при: «Мой сын и так знает, что делать – это его жизнь, он должен идти своим путем»

Двукратный чемпион WRC Карлос Сайнс-старший рассказал, что все реже посещает гонки «Формулы-1», потому что не видит необходимости в своем присутствии в боксах «Феррари» – и что его сын в любом случае хорошо справляется, действуя самостоятельно.