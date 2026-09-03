Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вот водичка: Путин с партнерами заставили Запад проглотить его оскорбления.

Вот водичка: Путин с партнерами заставили Запад проглотить его оскорбления.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников О протокольных результатах юбилейного саммита ШОС в Бишкеке уже успели написать много и по делу, но за многострочием отчетов и мнений, как всегда, скрывается немало интересного и неочевидного.

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