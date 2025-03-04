В Новогорелово появится новая школа с бассейном и творческими зонами

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство В Ломоносовском районе Ленинградской области Госстройнадзор выдал разрешение на строительство новой школы с бассейном, творческими зонами и кабинетом робототехники в Новогорелово.
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