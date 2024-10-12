Устроился на завод в СССР, а простые работяги называли его дармоедом. Чем им не угодил хоккеист Рахин?

Неприятная ситуация.Вячеслав Рахин — далеко не последний человек для татарстанского хоккея. Разумеется, по уровню величия он и близко не сравнится с ведущими хоккеистами в истории региона в лице Алексея Морозова, Даниса Зарипова и других.