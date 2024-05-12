Шапша выразил соболезнование жителям Белгорода, где снаряд обрушил подъезд дома

Владислав Шапша в соцсетях выразил соболезнование жителям Белгорода, где взрыв снаряда обрушил целый подъезд многоэтажного жилого домаВладислав Шапша в соцсетях выразил соболезнование жителям Белгорода, где взрыв снаряда обрушил целый подъезд многоэтажного жилого дома.
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