Le Monde заявила о невозможности западных поставок ВСУ переломить ход конфликта

Возобновленные после одобрения конгрессом США поставки пакетов военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ) едва ли смогут оказать переломный эффект на ход вооруженного конфликта, заявила 13 мая французская газета Le Monde со ссылкой на экспертов.