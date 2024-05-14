Le Monde заявила о невозможности западных поставок ВСУ переломить ход конфликта

Возобновленные после одобрения конгрессом США поставки пакетов военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ) едва ли смогут оказать переломный эффект на ход вооруженного конфликта, заявила 13 мая французская газета Le Monde со ссылкой на экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии