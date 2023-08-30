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Муж взрослеет, а она молодеет: Кудрявцева поразила своим видом рядом с Макаровым

Муж взрослеет, а она молодеет: Кудрявцева поразила своим видом рядом с Макаровым

Ведущая уже давно выглядит моложе супруга. Лера Кудрявцева с мужем Игорем и дочкой Социальные сетиВ день свадьбы с молодым хоккеистом Лера Кудрявцева слышала много обидных слов о том, что через каких-то 10 лет её будут принимать за его мать.

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