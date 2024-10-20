РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Чистейшей воды подлог....если будет сандуПровал Санду: как...
  • лина любимцева
    КАК можно выбирать в президенты  человека, имеющего ГРАЖДАНСТВО  ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА?!! КАК вообще молдаване могли до...Провал Санду: как...
  • лина любимцева
    А КАКИЕ ДЕЛА США до Украины? Где находятся США а где  Украина. Трамп хоть знает?  Что они там в США такие дебильные?WSJ: Трамп сообщи...

Глава Гагаузии Гуцул проголосовала на выборах в Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул проголосовала на президентских выборах в Молдавии. "В первую очередь я проголосовала за достойного, умного, адекватного будущего президента, который действительно будет работать во благо Республики Молдова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх