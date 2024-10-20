Глава Гагаузии Гуцул проголосовала на выборах в Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул проголосовала на президентских выборах в Молдавии. "В первую очередь я проголосовала за достойного, умного, адекватного будущего президента, который действительно будет работать во благо Республики Молдова.
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