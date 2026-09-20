Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 630 подписчиков

Экзитпол показал прохождение в Госдуму пяти партий - её партийный состав не изменится

Экзитпол показал прохождение в Госдуму пяти партий - её партийный состав не изменится

По данным экзитпола ВЦИОМ, по итогам выборов в Государственную думу в парламент проходят те же пять партий, которые представлены в нем сейчас.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ингерман Ланская
Ингерман Ланская

очень показательно: едросы сохранили лидерство, серы - валятся, в следующие выборы, наверняка, не пролезут, жириновцы поднимаются, это нормально... делюги - удивительно, но на подъёме... а вот зюгандоны катятся в небытиё - их фататы-совки мрут, да и либерасты уже не охотно за зюгандонов голосят - чувствуют - секта у пропасти