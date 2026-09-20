Экзитпол показал прохождение в Госдуму пяти партий - её партийный состав не изменится

По данным экзитпола ВЦИОМ, по итогам выборов в Государственную думу в парламент проходят те же пять партий, которые представлены в нем сейчас.
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- Ирина Роднина дал...
- Ирина Роднина дал...
- Ирина Роднина дал...
очень показательно: едросы сохранили лидерство, серы - валятся, в следующие выборы, наверняка, не пролезут, жириновцы поднимаются, это нормально... делюги - удивительно, но на подъёме... а вот зюгандоны катятся в небытиё - их фататы-совки мрут, да и либерасты уже не охотно за зюгандонов голосят - чувствуют - секта у пропасти