«Единая Россия» забрала все 24 одномандатных округа: кто прошёл в Курскую облдуму

На сегодняшнем еженедельном заседании правительства Курской области губернатор Курской области Александр Евсеевич Хинштейн объявил, что во всех 24 одномандатных округах победили кандидаты от партии «Единая Россия».
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