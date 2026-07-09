В первой половине 2027 года на египетскую АЭС «Эль-Дабаа» доставят ядерное топливо

Подключить станцию к энергосети планируют в 2028Росатом планирует доставить ядерное топливо на первую египетскую АЭС «Эль-Дабаа» в первой половине 2027 года, рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.
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