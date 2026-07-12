Да, на Украине проблем, оказывается, тоже нет, как и стратегов. Вот послушаешь любого украинского русскоязычного пропагандиста и диву даешься: только проблемы России смакуют, по украинским проходятся вскользь и походя.
На Украине проблем нет
Комментарии
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Roman Resser
А где, по-вашему, их испытания проходят ?
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4 н.
Элина Смирнова
Не знаю.
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4 н.
Roman Resser
На войне создается и модернизируется оружие. Лучшее из них поступает на вооружение, остальное дорабатывают... и тоже туда.
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4 н.
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