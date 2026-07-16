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Мнение: «Провокации и санкционное давление – наиболее вероятный сценарий действий США против Кубы», – Олег Краев

Мнение: «Провокации и санкционное давление – наиболее вероятный сценарий действий США против Кубы», – Олег Краев

Исследователь Латинской Америки, публицист, кандидат философских наук Олег Краев в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что Пентагон тайно разрабатывает сценарии вторжения на Кубу на фоне нового витка войны с Ираном.

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