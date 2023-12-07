Армейская авиация ЮВО в Армении выполнила полеты на предельно низких высотах

Во время выполнения полетов по маршрутам экипажи отработали вопросы полетов с разведкой различных объектов, действия в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в соответствии с правилами полетов по приборам и визуальному ориентированию.
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