За самокатами начнут следить. Минтранспорта готовит ПАК для фиксации нарушений

В России создадут ПАК для автоматической фиксации нарушений ПДД самокатчикамиМинистерство транспорта России объявило конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке программно-аппаратного комплекса (ПАК) для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения индивидуальными средствами мобильности.
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